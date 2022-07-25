Турецкая авиакомпания Southwind запускает рейсы из Екатеринбурга до Антальи

Работать в авиакомпании будут российские экипажи, раньше летавшие в Nordwind Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Southwind из Турции запускает рейсы из Екатеринбурга до Антальи. Лайнеры будут вылетать шесть раз в неделю. Планируется, что первый полет нового перевозчика осуществится уже 2 августа.

- Работать в авиакомпании будут российские экипажи, раньше летавшие в Nordwind: фактически «Южный ветер» стал выводом части «Северного ветра» в турецкую юрисдикцию для обхода санкций; обе авиакомпании принадлежат туроператору Pegas Touristik, - говорится на профильном сайте frequentflyers.ru.

Известно, что перевозчик уже получил в пользование следующие самолеты: два Airbus A330-200, один A321 TC-GRD, бывший A6-AEA из-под Etihad, а также в планах еще один A321.

Ранее стало известно, что авиакомпания Corendon Airlines также запускает рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Полеты планируют выполнять с 28 апреля по 23 октября 2022 года. Самолеты будут летать три раза в неделю.