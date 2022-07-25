В Екатеринбурге осудили 50-летнего рецидивиста, ограбившего 95-летнего фронтовика

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге осудили 50-летнего рецидивиста, который ограбил 95-летнего фронтовика. Следователи выяснили, что ветеран шел из продуктового магазина домой, в этот момент к нему подошел мужчина и вырвал из рук сумку. Пенсионер пытался дать обидчику отпор, но получил удар по голове.

- Буквально через пару часов удалось установить местонахождение предполагаемого грабителя и его личность. Вскоре сам подозреваемый был задержан. Там же были обнаружены и личные вещи потерпевшего. Часть денег нападавший уже успел потратить, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный оказался неработающий и неоднократно судимый житель Сухого Лога, злоумышленник вел полубродяжнический образ жизни. По решению суда, он получил полтора года исправительной колонии строгого режима.