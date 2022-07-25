В Нижнем Тагиле 62-летняя учительница поверила мошенникам и потеряла 111 тысяч рублей

При этом преступники пытались навязать ей кредит на 600 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 62-летняя учительница поверила телефонным мошенникам и потеряла 111 тысяч рублей. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию и рассказала, что раньше она уже слышала о подобных схемах «развода», но думала, что у нее получится не попасться на уловку злоумышленников.

- Когда ей позвонили с московского номера и мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил, что с ее счета пытаются вывести деньги, она сразу прекратила разговор. А потом раздался звонок с абонентского номера городского 83433…., - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Аферисты действовали по стандартной схеме: переводу «средств» на безопасные счета.

- В беседе со следователем женщина объяснила, что была как будто под гипнозом. Раньше она сама никогда ничего не скачивала, так как дети предупреждали ее о возможных неприятных последствиях, - добавили в полиции.

При этом преступники пытались навязать ей кредит на 600 тысяч рублей, но она заподозрила неладное и прекратила общение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».