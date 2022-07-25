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Общество25 июля 2022 11:20

В Нижнем Тагиле 62-летняя учительница поверила мошенникам и потеряла 111 тысяч рублей

Аферисты действовали по стандартной схеме
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом преступники пытались навязать ей кредит на 600 тысяч рублей

При этом преступники пытались навязать ей кредит на 600 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 62-летняя учительница поверила телефонным мошенникам и потеряла 111 тысяч рублей. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию и рассказала, что раньше она уже слышала о подобных схемах «развода», но думала, что у нее получится не попасться на уловку злоумышленников.

- Когда ей позвонили с московского номера и мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил, что с ее счета пытаются вывести деньги, она сразу прекратила разговор. А потом раздался звонок с абонентского номера городского 83433…., - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Аферисты действовали по стандартной схеме: переводу «средств» на безопасные счета.

- В беседе со следователем женщина объяснила, что была как будто под гипнозом. Раньше она сама никогда ничего не скачивала, так как дети предупреждали ее о возможных неприятных последствиях, - добавили в полиции.

При этом преступники пытались навязать ей кредит на 600 тысяч рублей, но она заподозрила неладное и прекратила общение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».