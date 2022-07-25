Скорый дневной поезд «Ласточка» на СвЖД перевез миллионного пассажира в межрегиональном сообщении

Миллионный пассажир ФПК-Ласточки. Фото из архива РЖД

Сегодня, 25 июля, на скором поезде №849Е Курган – Екатеринбург совершил поездку миллионный пассажир уральских межрегиональных дневных «Ласточек» (курсируют между Екатеринбургом и столицами соседних регионов – Тюменью, Пермью и Курганом. Обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания»).

Юбилейным пассажиром «Ласточки» стала жительница Кургана Наталья Гулаевская, которая вместе с дочерью Валерией и мужем Сергеем приехала в Екатеринбург по личным делам. Наталья рассказала, что высоко оценила комфортабельность поезда, удобное расписание и оптимальное время в пути следования. На память о счастливой поездке у Натальи останется карта программы лояльности «РЖД Бонус» золотого уровня с 10 тысячами баллов, а у ее дочери Валерии – сувенир с символикой компании.

Поздравил юбилейного пассажира начальник Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Евгений Елистратов.

Миллионный пассажир ФПК-Ласточки. Фото из архива РЖД

Напомним, скорые дневные «Ласточки» были запущены из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь в декабре 2019 года, на Курганском направлении – 1 апреля 2020 года.

Время поездки от Екатеринбурга до Кургана занимает 4 часа 46 минут, в обратном направлении – 4 часа 58 минут. В первом полугодии 2022 года поездом «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Курган и в обратном направлении воспользовалось 107 тыс. пассажиров.

Оформить билеты на скорые дневные поезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Курган, Пермь и Тюмень можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в приложении «РЖД пассажирам».