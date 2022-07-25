Больницам Свердловской области передадут 25 новых машин скорой помощи

Автомобили скорой помощи отправят в больницы региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время в больницы Свердловской области отправят 25 автомобилей скорой помощи для фельдшерских и врачебных бригад. На это из регионального бюджета выделят 133 миллиона рублей. Если цена на торгах не изменится, то на каждый автомобиль потратят 5 миллионов рублей. Заявки от поставщиков принимают до 1 августа.

Каждый автомобиль оснастят дефибриллятором с детскими и взрослыми электродами, электрокардиографом с системой дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт в диспетчерской, пульсоксиметром с детскими и взрослыми датчиками, портативным аппаратом искусственной вентиляции лёгких, который можно использовать и для взрослых, и для детей от одного года.

Также в автомобиле скорой помощи будет ингалятор для проведения кислородной терапии, электроотсасыватель, кислородный баллон с разводкой кислорода, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови с набором тест-полосок, портативный небулайзер (ингалятор), шприцевой насос - дозатор лекарственных средств.

Примечательно, что все оборудование в каждом автомобиле скорой помощи будет отечественного производства.

Машины скорой помощи отправят в Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Серов, Качканар, Ачит, Туринск, Белоярский, Нижние Серги, Пышма, Волчанск, Верхотурье, Невьянск, Байкалово, Талица, Бисерть, Карпинск, Нижняя Тура, Верхняя Салда, Камышлов, Шалю, Арти.

Напоминаем, что ранее стало известно о закупке за счет бюджета Свердловской области 16 автомобилей реанимации для станции скорой помощи Екатеринбурга на сумму более чем 160 миллионов рублей. Однако, в связи с поступлением обоснованной жалобы со стороны возможного поставщика и проведением внеплановой проверки со стороны УФАС, закупка была временно заблокирована. На днях по ней завершится прием заявок на поставку реанимобилей для скорой помощи Екатеринбурга.