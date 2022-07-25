Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 9:04

Психолог объяснила, как влюбиться, если тебе за 60

Чувства могут нахлынуть в любом возрасте
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Для пожилых людей важны душевные качества

Для пожилых людей важны душевные качества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог рассказала о том, как влюбиться в возрасте старше 60 лет. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам психотерапевта Натальи Наумовой, в преклонном возрасте страсть отходит на второй план, влюбляются, как правило, те, для кого важны духовность и комфорт.

Зрелый человек больше ценит душевные качества, ему важно чувствовать себя комфортно. Люди к этому времени имеют достаточный жизненный опыт, они относятся друг к другу более критично, но менее предвзято.

В молодости пары, как правило, ориентируются на внешнюю красоту, а, когда тебе за 60, то важны другие параметры. Специалист напомнила, что, пока люди любят друг друга, они живут полноценной жизнью.