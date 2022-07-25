Автомойка на ВИЗе, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, продолжает работу

Автомойку на остановке общественного транспорта не спешат закрывать. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Весной 2022 года на остановке общественного транспорта «Ново-Московский тракт» нелегально возвели автомойку, шум от которой в вечернее и ночное время мешает отдыхать жильцам дома №46 по улице Металлургов.

Жители дома обратились с этим вопросом в администрацию города. Сотрудники администрации Верх-Исетского района направили владельцу объекта уведомление о расторжении договора. В случае отказа будет подано заявление в суд.

- ООО «Экспоинт» в установленном порядке предложено подобрать компенсационное место размещения нестационарного торгового объекта, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Тем не менее, автомойка до сих пор продолжает работать.

- Мойка продолжает работать, и закрываться, по всей видимости, не собирается. Несмотря на то, что владельцу грозит судебное разбирательство, - рассказывают жители дома «КП-Екатеринбург». – Этим летом вынесли представление о сносе киоска на остановке «Крауля» в сторону центра города. И на днях торговый павильон разобрали, а у нас под окном шум продолжается.