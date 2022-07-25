Коренные народы помогают тушить лесные пожары на Ямале

Леса на Ямале продолжают гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжают полыхать природные пожары. Сейчас в регионе зафиксировано одиннадцать очагов возгорания на общей площади больше 450 гектаров. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

Спасатели Ямала продолжают активно бороться с огнем. Им на помощь пришли жители тундры – коренные народы этих мест, которые тушат пожары в Пуровском районе в сотне километрах от Ноябрьска.

Сейчас обстановка с лесными пожарами в ЯНАО остается напряженной. Часть очагов за сутки удалось потушить.