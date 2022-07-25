Четверть всех пропаж, вернувшихся с начала года к хозяевам благодаря специальному сервису на сайте РЖД, пришлась на июнь

Фото из архива РЖД

Это 25% всех «пропаж», оставленных хозяевами в уральских поездах с начала года (почти 1,4 тыс. в январе-июне). На сегодняшний день только на складе забытых вещей в Екатеринбурге ждет своих хозяев 600 единиц.

При этом в целом пассажиры стали внимательнее: количество забытых предметов в первом полугодии 2022-го уменьшилось почти на треть к аналогичному периоду прошлого года.

В летние месяцы владельцы часто выходят на своей станции, забывая в вагонах купальники, сланцы, надувные круги, ласты, шорты, украшения. Независимо от сезонов в «топе» потерь у уральцев – гаджеты и аксессуары к ним, а также документы. Есть и оригинальные находки. Например, вставная челюсть, батон колбасы, мешок рассады, товары из магазинов «для взрослых».

Фото из архива РЖД

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис поиска забытых вещей начал работать с 1 марта 2019 года. Согласно статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, игрушки, документы.

День находок – шуточный праздник, занесенный в календарь необычных дат во всем мире, отмечается 22 июля. Он посвящен неожиданным находкам. Причем не столь важно, что найдено: старое письмо из пионерского лагеря, в котором каждое слово пробуждает воспоминания, или новый сотрудник, приятно удививший своей смекалкой, профессионализмом и трудолюбием.

Свердловская железная дорога желает пассажирам реже терять, и чаще находить что-то хорошее!