В Свердловскую область завезли нектарины с опасными гусеницами

Нектарины привезли в одну из организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в одну из организаций на двух грузовиках привезли из Узбекистана 44 тонны нектаринов. Фрукты имели все необходимые документы, однако сотрудники Россельхознадзора все равно проверили их – отобрали образцы и провели исследование. Специалисты нашли в нектаринах живых гусениц восточной плодожорки.

- Восточная плодожорка(GrapholithamolestaBusck) - насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем. Происхождение этого вида связано с Восточной Азией (Китай, Корея, Япония), откуда он распространился по другим странам и континентам. Любимое лакомство восточных плодожорок - это персик, груша и айва. Прожорливые личинки, попавшие на плоды деревьев, вгрызаются в сочную мякоть плодов, атакуют неокрепшие косточки и семена, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как объяснили эксперты Россельхознадзора, завязавшиеся плоды, изъеденные гусеницами, загнивают и, не успевая созреть, опадают с дерева.

Организации выдано предписание об устранении нарушения.