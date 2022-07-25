На Урале двум подросткам, покусанным собакой, хозяин выплатит по 100 тысяч рублей

Мальчикам пришлось проходить длительную реабилитацию после нападения пса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском днем, 12 февраля, в частном секторе собака сорвалась с цепи и напала на двух детей. Сначала она покусала за левую ногу 15-летнего мальчика, который шел в направлении улицы Мира, затем, через 20 минут, догнала 12-летнего школьника и укусила его в районе обоих предплечий и левой голени.

После произошедшего прокуратура Березовского обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому ребенку.

- В результате укусов животного несовершеннолетние вынуждены были проходить длительную реабилитацию, а также подвергнуться медицинским манипуляциям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Березовский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Судебный акт пока не вступил в законную силу.