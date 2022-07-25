За месяц в «Кольцово» выявили 17 случаев незаконной перевозки товаров

Незаконный ввоз пресекают во время контрольно-надзорных мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за месяц сотрудники Россельхознадзора выявили 17 случаев незаконной перевозки подконтрольных товаров без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Продукты перевозили в багаже и ручной клади.

- За период 22.06-22.07 выявлено 17 фактов перевозки пассажирами из Таджикистана и Узбекистана 55,75 кг меда, молочных и мясных продуктов без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Товары не пропустили в Екатеринбург, изъяли их у нарушителей и уничтожили. Пассажиров, попытавшихся провезти продукты без документов, привлекли к административной ответственности.

Напомним, 21 июля мы писали, что в «Кольцово» специалисты Россельхознадзора изъяли у прибывших жителей Узбекистана опасный мед. Пассажиры не имели ветеринарных сопроводительных документов, а на меде не было ни упаковки, ни маркировки.