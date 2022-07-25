Синоптики рассказали, как долго в Екатеринбурге продержится жара

С 28 по 31 июля ожидается преимущественно сухая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург вернулась жаркая погода. По данным синоптиков, в воскресенье, 24 июля, воздух прогрелся местами до +30 градусов. В ближайшие дни, сообщают в Уральском гидрометцентре, возможны дожди, но при этом жара не спадет и продержится как минимум до конца этой недели.

- Понедельник будет самым жарким днем новой недели. 26-27 июля станет больше облаков, кратковременные дожди и грозы пройдут в большинстве районов Урала, температура воздуха незначительно понизится (на 2-4 градуса) и будет соответствовать климатическим значениям данного периода, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели погоду Свердловской области определит антициклон. С 28 по 31 июля ожидается преимущественно сухая погода при слабом ветре и температуре воздуха ночью от +12 до + 17 градусов, днем от +22 до +27 градусов.