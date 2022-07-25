Уличные музыканты устроили концерт перед мэрией Екатеринбурга

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Уличные музыканты в воскресенье вечером, 24 июля, устроили концерт перед мэрией Екатеринбурга. Так они выразили свой протест после того, как полицейские выгнали их с Плотинки, пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Мы запросили комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, сотрудники полиции Екатеринбурга во время планового рейда на Плотинке в пятницу, 22 июля, составила 11 протоколов на незаконных бизнесменов.

- В ходе проведения рейда проверены 24 точки, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров: мороженого, игрушек, а также аттракционы «лопни шарик» и продажа кальянов, - рассказывали в УМВД по Екатеринбургу.

Также во время рейда сотрудники нашли кальянную, где незаконно продавали алкоголь. Заведение находилось в подвале на Банковском переулке. Алкоголь был изъят, а помещение опечатано.