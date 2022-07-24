Водитель скончался в больнице с черепно-мозговой травмой. Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В жутком ДТП под Екатеринбургом разбился 48-летний водитель. Он на большой скорости врезался в дерево на автомобиле «ИЖ 2717230». Авария произошла 24 июля в 18:40 на втором километре Арамильского тракта.

- В результате ДТП водитель с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в ГКБ № 36, скончался в больнице, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Водитель «ИЖ 2717230» имел стаж управления транспортными средствами 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 4 раза.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

- По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - добавляют в ГИБДД. - На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.