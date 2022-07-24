На Урале толпа подростков жестко избила двух мужчин

Инцидент произошел в Краснотурьинске во дворе дома № 18. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

На Урале подростки жестко избили двух мужчин. Инцидент произошел около 4 часов утра 9 июля в Краснотурьинске во дворе дома № 18 по улице Ленинского Комсомола.

Видео с избиением опубликовал telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». На ролике видно, как один из наподдавших ногой ударил пострадавшему в голову, после чего тот повалился на асфальт и не смог встать. К стоящему рядом мужчине подбежал другой подросток и также силой повалил его на землю. Затем нападавшие по очереди стали избивать лежащих мужчин.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в полиции Краснотурьинска факт инцидента зарегистрировали и личности нападавших уже установлены.

- Ими оказалась группа подростков в возрасте 15-16 лет, которые ранее были причастны к еще одному преступлению. Подразделение по делам несовершеннолетних передаст материалы в Следственный отдел СК России по городу Краснотурьинску, которые будут заниматься расследованием данного инцидента, - пояснил Валерий Горелых.