В Екатеринбурге рабочая неделя начнется с аномальной жары до +33 градусов

В первый день новой рабочей недели осадков не предвидится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркое лето в уральской столице вновь набирает обороты. Выходные в Екатеринбурге выдались теплыми и солнечными. По прогнозам синоптиков, на этом потепление не закончится. Новая рабочая неделя начнется с аномальной жары.

По данным Гидрометцентра Свердловской области, в понедельник, 25 июля столбик термометра поднимется до + 31-33 градусов по Цельсию. Также ожидается переменная облачность и без осадков.

По данным Гисметео, температура воздуха в понедельник нагреется до наиболее высоких температур ближе к обеду и продержится на уровне +30 градусов до 17:00, а затем к вечеру постепенно снизится до +24.

В последующие дни в уральской столице столбик термометра опустится до 29-27 градусов. Также 26 и 27 июля ожидается небольшой дождь.