Сама автор книги планирует оспорить экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из библиотек изымают детскую книгу Ольги Колпаковой про русских немцев «Полынная елка». Это начало происходить после того, как доцент УрГПУ Иван Попп усмотрел в ней либерально-европейское настроение и оправдания наступлению фасшистов.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала сама Ольга Колпакова, обубликовав текст экспертизы.

- Книгу, с которой многие школы и библиотеки страны работают уже пять лет, которая получила награду как лучшая патриотическая книга, стала изыматься из библиотек Екатеринбурга, - сообщила Колпакова.

Писательница уверена, что экспертиза Поппа больше похожа на донос.

- Мне нужна серьезная экспертиза письма этого «эксперта». Возможно, пригодится для суда, - заключает автор детской книги.