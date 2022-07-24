Появилось видео аварии в Асбесте, в которой семилетняя девочка попала под колеса иномарки

Машина сбила девочку на огромной скорости. Фото: Екатеринбург №1

Появилось видео жуткого ДТП в Асбесте, в котором водитель иномарки сбил семилетнюю девочку. Авария произошла 23 июля в 11:00 на улице Ленинградская, 33.

Видео с моментом аварии опубликовал telegram-канал Екатеринбург №1. На ролике видно, как девочка перебегала дорогу, когда ее сбил автомобиль Iran Khodro Samand. Малышку отбросило на несколько метров.

- 7-летняя девочка с места ДТП с различными травмами доставлена в детскую больницу ГБ № 1 Асбеста, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что ребенок находился на улице со страшим братом. Во время прогулки девочка увидела на другой стороне дороги свою знакомую и побежала к ней.

Освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. Дело по данному инциденту будет направлено в отдел ПДН.