В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В центре Нижнего Тагила сгорел ресторан Subway. Возгорание произошло 23 июля на проспекте Строителей. В 17:49 сообщение о пожаре поступило в дежурную часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- Пожар охватил 8 квадратных метров, повредил торговое оборудование и м. и испортил оборудование в кафе и имущество в кафе, расположенное на 1-ом этаже муниципального 5-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы три человека, детей среди них не было. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. К 18:40 горение было полностью ликвидировано, а также завершен разбор сгоревших конструкций.