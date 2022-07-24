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Общество24 июля 2022 11:03

В Екатеринбурге женщину с маленьким ребенком выгнали из поезда

По ее словам, проводника не устроило, что она не смогла предоставить оригинал паспорта
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Женщине пришлось добираться до родного города через попутчика

Женщине пришлось добираться до родного города через попутчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщину с маленькой дочкой выгнали из поезда. Инцидент произошел 17 июля на станции Кольцова.

Жительница Кургана Светлана приехала в Екатеринбург, чтобы оформить временную прописку. В Центре муниципальных услуг у нее приняли заявление и забрали паспорт, выдав справку о том, что оригинал забрали для оформления прописки.

Однако, по словам женщины, когда она показала справку проводнику, тот не пропустил ее вместе с дочкой.

- Проводник вызвал начальника поезда, описал ситуацию. А начальник поезда сказал: «Выходите, не задерживайте электричку, я не могу вас везти». Нас высадили. Стоянка на этой станции длилась всего 2–3 минуты, времени на выяснение не было, - рассказала Светлана порталу Е1.

В результате женщине пришлось добираться до родного города через попутчика. Домой она смогла попасть лишь не следующий день, так что не вышла на работу и получила прогул.

В Уральской транспортной прокуратуре пояснили, что информация об отказе в перевозке железнодорожным транспортом женщине с малолетним ребенком со станции Кольцово в настоящий момент проверяется.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.