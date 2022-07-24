В Екатеринбурге женщину с маленьким ребенком выгнали из поезда

Женщине пришлось добираться до родного города через попутчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщину с маленькой дочкой выгнали из поезда. Инцидент произошел 17 июля на станции Кольцова.

Жительница Кургана Светлана приехала в Екатеринбург, чтобы оформить временную прописку. В Центре муниципальных услуг у нее приняли заявление и забрали паспорт, выдав справку о том, что оригинал забрали для оформления прописки.

Однако, по словам женщины, когда она показала справку проводнику, тот не пропустил ее вместе с дочкой.

- Проводник вызвал начальника поезда, описал ситуацию. А начальник поезда сказал: «Выходите, не задерживайте электричку, я не могу вас везти». Нас высадили. Стоянка на этой станции длилась всего 2–3 минуты, времени на выяснение не было, - рассказала Светлана порталу Е1.

В результате женщине пришлось добираться до родного города через попутчика. Домой она смогла попасть лишь не следующий день, так что не вышла на работу и получила прогул.

В Уральской транспортной прокуратуре пояснили, что информация об отказе в перевозке железнодорожным транспортом женщине с малолетним ребенком со станции Кольцово в настоящий момент проверяется.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.