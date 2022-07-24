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Происшествия24 июля 2022 9:19

Под Нижним Тагилом из реки вытащили мертвого рыбака

Причина смерти 42-летнего местного жителя еще устанавливается
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Рыбака заметили местные жители. Фото: «Тагильский спасатель»

Рыбака заметили местные жители. Фото: «Тагильский спасатель»

Под нижним Тагилом из реки выловили тело мужчины. Его заметили местные жители в 100 метрах от санатория «Ключики», после чего на место выехал катер спасательной станции. Об этом рассказали в группе «Тагильский спасатель» «ВКонтакте».

- В 100 метрах от санатория Ключики местными жителями было обнаружено тело рыбака, о чем они сообщили в ЕДДС, - пояснили спасатели.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых смерть мужчины не носит криминальный характер.

- Возможно, у мужчины что-то случилось со здоровьем. Сыщики установили очевидцев, которые рассказали, что незадолго до инцидента мужчина рыбачил на реке, - пояснил Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции уже установили личность рыбака. Им оказался 42-летний местный житель по фамилии Ивков.

По словам представителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.