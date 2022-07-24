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Происшествия24 июля 2022 6:38

В Пионерском легковушка провалилась в строительную яму

Авария с двумя Chevrolet произошла у ТЦ «Парк Хаус»
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Обе машины сильно повреждены. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Обе машины сильно повреждены. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге легковушка провалилась в строительную яму. Авария произошла в Пионерском районе на улице Сулимова у торгового центра «Парк Хаус».

Автомобиль Chevrolet улетел в траншею, выкопанную коммунальщиками. Рядом, на дороге, стоит другой автомобиль Chevrolet, у которого сильно поврежден бампер.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать обстоятельства аварии позже.