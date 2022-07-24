На Урале в ДТП с двумя Lada пострадали мать и двое ее детей

Мать и детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

На Урале произошло ДТП, в котором пострадали мать и двое ее детей. Авария произошла 23 июля в 13:50 в селе Рыбниковское на территории Каменского городского округа.

На Совесткой, 178 из-за неудачного обгона столкнулись легковая Lada и грузовая Lada ВИС.

- Мужчина 1993 года рождения, сидевший за рулем Lada, двигался по улице Совесткая в сторону Дмитриева и совершал левый поворот на прилегающую территорию и автомашины Lada ВИС, под управлением мужчины 1992 года рождения, который двигался в попутном направлении и совершал обгон автомашины Lada, - поясняют в ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В результате ДТП пострадали 35-летняя женщина и ее несовершеннолетние дети 8-ми и 11-ти лет, сидевшие в автомобиле Lada. Их с травмами различной степени тяжести увезли в больницу Каменска-Уральского.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя являются местными жителями, на момент аварии они были в трезвом состоянии. Все участники дорожно-транспортного происшествия в момент ДТП были пристегнуты штатными ремнями безопасности

Водитель Lada имеет стаж 10 лет, за нарушения ПДД РФ привлекался к ответственности 14 раз. У водителя Lada ВИС общий стаж управления транспортными средствами – 12 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 8 раз.

- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах, - добавляют в пресс-службе.

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