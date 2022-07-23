В Свердловской области средняя зарплата увеличилась до 53 тысяч рублей

С начала года доходы уральцев поднялись на 11,9%. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Свердловской области средняя зарплата уральцев достигла 53 тысяч рублей. По данным Свердловскстата, с начала 2022 года доходы сотрудников увеличились на 11,5%.

Работники, которые занимаются транспортировкой и добычей полезных ископаемых на сегодняшний день зарабатывают от 60 тысяч месяц. Самые высокооплачиваемые должности занимают сотрудники, связанные с разработками, информационной деятельностью, наукой и финансовым страхованием. Их заработная плата начинается от 80 тысяч в месяц.

Свердловскстат также отмечает увеличение уровня дохода у представителей культуры и спорта (13,3%), торговой деятельности (12,2%) и госуправления (9,6%). Самыми низкооплачиваемыми специалистами являются работники общепита и гостиничного дела.