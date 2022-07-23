Уральские спасатели эвакуировали на самолете 12 туристов, у которых сломался вездеход

По пути у машины гусеница слетела в болото. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральскую спасательную часть поступил звонок от туристов, которые застряли в поселке Бурмантово. Как сообщили ГУ МЧС по Свердловской области, группа из 12 человек, включая двоих детей, отправилась путешествовать из Ивделя.

- Оставив личные автомобили в поселке Бурмантово, они на частном вездеходе направились в посёлок Суеватпауль. По дороге вездеход многократно ломался, но туристы проводили ремонт на месте и продолжали путь, - рассказали в МЧС.

По пути у машины гусеница слетела в болото. Туристам пришлось идти 38 километров пешком до Суеватпауля, чтобы связаться с МЧС. Узнав координаты, спасатели оперативно прилетели на самолете и забрали людей. Меньше, чем через четыре часа они были в поселке Хорпия.