В Асбесте водитель иномарки сбил семилетнюю девочку

Дело по данному инциденту будет направлено в отдел ПДН. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Асбесте водитель иномарки Iran Khodro Samand сбил семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, авария произошла 23 июля в 11:00 на улице Ленинградская, 33.

- В результате ДТП пострадала 7-летняя девочка, с места ДТП с различными травмами доставлена в детскую больницу ГБ № 1 Асбеста, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенок находился на улице со страшим братом. В время прогулки девочка увидела на другой стороне дороги свою знакомую и побежала к ней.

Освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. Дело по данному инциденту будет направлено в отдел ПДН.