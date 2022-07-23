В Артемовском до конца лета в сквере на Первомайской восстановят тротуар

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднял вопрос восстановления тротуара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднял вопрос восстановления тротуара и грунта в сквере Артемовска.

Глава региона написал у себя в ТГ-канале, что к нему обратилась местная жительница города с жалобой о перекопанном после ремонта водопровода асфальте. Из-за глины и неровностей гулять с детьми и ездить на инвалидном кресле стало невозможно.

- Водоотвод — это хорошо, теперь на улицах Первомайской, Луговой и 9 Мая не будет топить огороды и подвалы. Но работы надо выполнять до конца. Уточнил информацию у главы Артемовского Константина Трофимова, - написал губернатор.

Мэр успокоил Евгения Куйвашева, обещав, что подрядчик восстановит дорожное покрытие на улице Первомайская до конца лета, а после этого мэрия отремонтирует сквер и установит там арт-объект.