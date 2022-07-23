В поселке под Верхней Пышмой местные жители нашли на мусорке снаряд

Полицейские выясняют, как он мог попасть на мусорную площадку поселка. Фото: сообщество "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

В поселке Красный, который находится под Верхней Пышмой, местные жители нашли на мусорной площадке снаряд. Как рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, находка угрозы не представляла, так как снаряд был учебным.

- Сотрудники полиции на место происшествия направляли специалистов по взрывным устройствам из предприятий «Урал-вымпел», которые установили, что найденная болванка является учебным пособием и принести вред людям не могла, - сообщил Валерий Горелых.

Снаряд изъяли, на данный момент полицейские выясняют, как он мог попасть на мусорную площадку поселка.

Ранее мы писали, что на территории «Уралвагонзавода» рабочие при проведении земляных работ нашли боевой снаряд. Получив информацию об этом, на место незамедлительно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Рассвет».