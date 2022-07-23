Полиция Екатеринбурга составила 11 протоколов на нелегальных бизнесменов

Найденные бутылки были изъяты, а помещение опечатано. Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга во время планового рейда в Ленинском районе решила проверить легальность торговых точек на Плотинке. Как сообщает городское УМВД, по итогу мероприятия было составлено 11 протоколов на незаконных бизнесменов.

- В ходе проведения рейда проверены 24 точки, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров: мороженого, игрушек, а также аттракционы «лопни шарик» и продажа кальянов, - рассказали в полиции.

Также во время рейда сотрудники нашли кальянную, где незаконно продавали алкоголь. Заведение находилось в подвале на Банковском переулке. Найденные бутылки были изъяты, а помещение опечатано.