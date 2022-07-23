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Общество23 июля 2022 9:00

В автомойке уральского бизнесмена прошла вечеринка в стиле «Форсаж»

Гости смогли посмотреть на танцовщиц и ретро-машины
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Гостей встречали танцовщицы.

Гостей встречали танцовщицы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В автомойке Autolab by RCC, которая принадлежит уральскому бизнесмену Тимофею Алтушкину, прошла вечеринка в стиле «Форсаж». Об этом рассказали организаторы на странице детейлинг-центра в Instagram*.

Гостей встречали танцовщицы, а на территории автомойки была организована лаунж-зона с пуфиками. Желающие также могли поучаствовать в гонках на радиоуправляющих машинках, послушать диджей-сеты и приобрести уникальный мерч.

Напомним, что, благодаря новому бизнесу, работу обрели 60 человек. Несмотря на санкции, здесь функционирует немецкое оборудование и зарубежная химия. Конвейер тоже немецкий. На нем даже можно помыть машину без щеток. Это будет очень актуально для автомобилистов, которые боятся поцарапать своих железных коней.

*запрещенная на территории РФ платформа