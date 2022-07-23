Набор продается в магазинах Екатеринбурга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная российская актриса Мария Шукшина раскритиковала конструктор в виде «Ельцин Центра». Конструктор продается в магазинах Екатеринбурга за 1,5 тысячи рублей. Он рассчитан на детей от шести лет. В наборе 405 деталей.

- Слушайте, а либералов-то не по-детски «штырит». Ну просто необходимо для промывания мозгов детям, как же без этого? - написала Мария Шукшина в своем telegram-канале. - А что ж не ансамбль Кремля или мемориалы защитникам городов-героев? Патриоты, однако.

Отметим, актриса неоднократно высказывала свое негативное отношение к «Ельцин Центру». Ранее она присоединилась к призыву режиссера Никиты Михалкова признать здание иноагентом.