В селе под Серовом женщина наехала на детей, сидящих на шпале

В момент аварии в машине находился муж свердловчанки. Фото: ГИБДД Серова

В селе Филькино, которое находится под Серовом, женщина за рулем ВАЗ 21103 устроила ДТП. Как сообщает городская Госавтонспекция, 22 июля в десятом часу вечера на улице Лесная,31 свердловчанка наехала на деревянную шпалу, на которой сидели трое детей.

- В результате ДТП двое мальчиков 11 и 12 лет госпитализированы в Серовскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Состояние оценивается, как удовлетворительное. 8-летний мальчик для оказания медицинской помощи был доставлен в травматологическое отделение больницы, - рассказали в ГИБДД Серова.

По данному ДТП ведётся административное расследование. Фото: ГИБДД Серова

Женщин-водитель рассказала, что хотела объехать пешеходов, но из-за сильного солнца, которое светило в лобовое стекло, она потеряла управление и съехала с дороги.

В этот момент в машине находился муж свердловчанки и ее восьмилетняя внучка. Они заметили, что автомобиль наехал на препятствие. Выйдя из легковушки, мужчина с женой увидели, что двое ребят сидели, а третий мальчик лежал под машиной.

Женщина помогла ему выбраться, пока ее пассажир вызывал скорую помощь. Освидетельствование показало, что водитель была трезвая. По данному ДТП ведётся административное расследование.