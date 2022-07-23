В Свердловской области школьники на квадроциклах терроризируют жителей

Сотрудников Госавтоинспекции удивляет безразличие родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Полеводство, который находится под Екатеринбургом, школьники на квадроциклах терроризируют местных жителей. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в этом населенном пункте с начала 2022 года насчитывается около 300 нарушений правил дорожного движения.

- Только с мая текущего года в этот район около 80 раз выезжали сотрудники ГИБДД. Кроме этого, сотрудниками пропаганды и инспекторами по делам несовершеннолетних будут проведены беседы как с детьми, так и с их родителями, - рассказали в ГИБДД.

Сотрудников Госавтоинспекции также удивляет безразличие родителей малолетних «экстремалов».

Ранее мы писали, что под Екатеринбургом произошло жестко ДТП, в результате которого погиб водитель квадроцикла, а его пассажир попал в больницу с переломом позвоночника.