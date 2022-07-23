В Свердловской области похолодает до +7 градусов

Ночью в некоторых районах можно будет увидеть туман. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области температура воздуха снова изменится. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 23 июля воздух прогреется до +27 градусов днем, и до +16 градусов – ночью, в северных же районах в темное время суток температура упадет до +7.

В конце недели, 24 июля, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, днем столбики термометра прогреются до +30 градусов. В Екатеринбурге осадков не будет, лишь небольшие порывы ветра до восьми метров в секунду.

Начало следующей недели начнется с жары, температура поднимется до +28…+33 градусов, в некоторых районах Свердловской области пройдут грозы и кратковременные дожди, порывы ветра будут достигать не больше восьми метров в секунду.