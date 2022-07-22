На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском из задымленной многоэтажки эвакуировали шесть человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел 22 июля в доме на проспекте Победы.

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и девять спасателей, которые потушили огонь в течение четырех минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижней Салде вспыхнула многоэтажка на улице Ломоносова. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 22 июля в 17:30.