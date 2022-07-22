В Екатеринбурге полицейские проводили рейд по нелегальным бизнесменам

Сотрудники побывали на Плотинке. Фото: ТГ-канал "Свет"

В центре Екатеринбурга сотрудники полиции проводили плановый рейд в Ленинском районе. Об этом сообщило ГУ МВД по Свердловской области.

На видео, опубликованных в ТГ-канале «Свет», сотрудники просили незаконных организаторов торговых точек на Плотинке убирать все оборудование, предназначенное для продажи.

Ранее мы писали, что в Цыганском поселке вечером, 14 июля, прошли массовые задержания. Силовики проверяли местных жителей на причастность к преступлениям.

Из числа местных жителей 10 были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), из них трое несовершеннолетних.