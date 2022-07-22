В Первоуральске пропала 42-летняя женщина

В чем она была одета в день пропажи неизвестно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Первоуральске ищут пропавшую Богданову Марту Маратовну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 42-летний женщины ничего неизвестно с 21 июля. В чем она была одета в день пропажи неизвестно.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: черный

Цвет глаз: карий

Всем, кому-либо известно о местонахождении Богдановой Марты Маратовны, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировках, или инфоргу поиска Наталье (Пыжка) 8-902-274-95-00.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 50-летнего Илшата Филарисовича Гарипова. Последний раз мужчина выходил на связь 14 июля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.