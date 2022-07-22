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Общество22 июля 2022 18:04

В Нижней Салде вспыхнула многоэтажка

На место приезжали шесть спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижней Салде вспыхнула многоэтажка на улице Ломоносова. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 22 июля в 17:30.

- На площади одного квадратного метра горел мусор на лестничной площадке на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в течение трех минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге отца четырехлетней девочки, которая погибла в страшном пожаре на Широкой речке, перевели из реанимации в обычную палату. В ночь 20 июля он получил серьезные ожоги и отравился угарным газом.