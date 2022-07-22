В лесу под Березовском нашли заблудившуюся бабушку

Женщина была найдена в течение трех часов. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Волонтерам поискового отряда «Прорыв» 22 июля поступило сообщение о пропавшей бабушке, которая ушла в лес возле поселка Монетный, который находится под Березовском, и не вернулась.

- Нами было принято решение незамедлительно выехать на место пропажи. На место выехал экипаж руководителей отряда. На месте ПСР мы скоординировались с сотрудниками полиции и ПСЧ 62, - рассказали волонтеры.

Благодаря слаженной и оперативной работе, женщина была найдена в течение трех часов живой и невредимой.

Ранее мы писали, что в садовом товариществе «Строитель-2», которое находится под Среднеуральском, пропал Горбунов Александр Анатольевич. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 49-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 июля 2022 года.