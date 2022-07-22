Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Североуральск

В Североуральске не хватает медработников и учителей. Фото: ДИП Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал в рамках рабочего визита в Североуральске. Вместе с главой города Светланой Мироновой он проконтролировал реконструкцию площади Мира.

- За два года на обновление площади будет направлено в общей сложности около 80 миллионов рублей, почти 55 миллионов из которых – средства областной казны, - сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

На данный момент, рабочие уже установили скамейки, урны, а также заменили покрытие. Специалистам в реконструкции помогает «отряд главы городского округа».

Как в других регионах Свердловской области, существуют проблемы, требующие решения. В Североуральске, например, не хватает медработников и учителей.

- Безусловно, эти и другие вопросы требуют совместного решения, качественной проработки документов для участия в федеральных и региональных программах, привлечения всех источников финансирования, - уточнил Евгений Куйвашев.

Во время встречи также был поднят вопрос о ремонте бассейна «Нептун», где осень обвалился парапет. Большая часть работы уже завершена, бассейн по плану должен открыться этой осенью.