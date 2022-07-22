В Полевском водитель на иномарке потерял сознание и врезался в дом

Мужчина и его жена госпитализированы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Полевском 67-летний водитель на иномарке Renault Sandero во время движения потерял сознание и устроил ДТП. Как сообщает ГУ МВД Свердловской области, авария произошла 22 июля возле коллективного сада «Металлург».

- Потерял сознание, допустил съезд с дороги, автомобиль снес забор и врезался в частный дом, - рассказали в ведомстве.

В результате столкновения водитель и его жена получили травмы, они госпитализированы.

Ранее мы писали, что на 175 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень» 22 июля, в четвертом часу утра, произошла смертельная авария. Водитель Toyota Land Cruiser скончался от полученных травм после того, как влетел в стоящий на обочине грузовик.