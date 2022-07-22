Мэр Нижнего Тагила проверил, как идет строительство нового мусоросортировочного комплекса

По словам градончальника, здесь смогут трудиться десятки горожан, как на стройке, так и в перспективе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил, как идет строительство нового мусоросортировочного комплекса и полигона. По словам градончальника, здесь смогут трудиться десятки горожан, как на стройке, так и в перспективе. Кроме градоначальника, площадку оценили и другие чиновники.

- Что такое стройка? Это не просто вложение бюджетных средств. Это задействование наших компаний на реализацию проекта, соответственно, налоги в бюджет города. Также это новые рабочие места,- сообщил Владислав Пинаев на своей странице в социальных сетях.

По его словам, все работы идут в графике, это будет один из самых современных и экологичных комплексов, причем не только в Свердловской области, но и в Уральском Федеральном округе.

Ранее стало известно, что в Березовском произошел крупный пожар на полигоне ТБО, площадь возгорания составила порядка двух тысяч «квадратов».