В полиции она рассказала, что впервые с ней связались 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Среднеуральска потеряла больше полутора миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. При этом злоумышленники заставили ее заложить собственную квартиру и продать автомобиль. В полиции она рассказала, что впервые с ней связались 4 июля.

- Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что по расчетным счетам заявительницы проводятся подозрительные операции. Для того чтобы защитить свои сбережения, женщине предложили открыть некий «безопасный» счет и перевести на него все свои сбережения, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина перевела 170 тысяч рублей, однако аферисты продолжили «обрабатывать» свою жертву, поэтому она взяла кредитов 160 тысяч. После этого ей рассказали о наложении запрета на имущество. Доверчивая уралочка оформила сделку на залог жилого имущества на сумму 500 тысяч.

- Позже поверив тому, что ее действующий автокредит вот-вот будет аннулирован, продала принадлежащий ей автомобиль «Лада X-RAY» за 700 тысяч рублей. Несложно догадаться, что и на этот раз деньги вновь были переведены ею на «безопасные» счета, - добавили в полиции.