Жительница Екатеринбурга устроила дебош на борту самолета из Турции

Нарушительницу доставили в дежурную часть линейного отдела, где в отношении нее были составлена три протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга устроила дебош на борту самолета, который прибыл из Анталии. Сообщение транспортным полицейским пришло 21 июля. Как оказалось, 44-летняя женщина была пьяна.

- Во время полета она распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания окружающих, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Нарушительницу доставили в дежурную часть линейного отдела, где в отношении нее были составлена три протокола.

Ранее в уральском аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские привлекли к ответственности двух мужчин, которые курили на борту самолета, им предстоит заплатить штраф. Первого нарушителя задержали 17 июля, 35-летний житель Хабаровска во время полета курил сигареты в санитарном помещении.