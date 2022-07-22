Блогер из Екатеринбурга рассказал, что переболел оспой обезьян

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора отметила, что Максим Сапожников сейчас не проживает в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер из Екатеринбурга Максим Сапожников рассказал, что переболел оспой обезьян. Он сообщил своим подписчикам, что заразился в Италии.

Как пишет портал 66.ru, для фешн-инфлюенсера это стало шоком из-за того, что болезнь эта новая, а потому информации о ней мало, а все случаи уникальны.

- У меня был сложный выбор – оставить при себе или открыться. Я выбрал второе и честно рассказал об этом своей аудитории, - поделился Сапожников с подписчиками.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора отметила, что Максим Сапожников сейчас не проживает в России, и случаев заболевания среди уральцев не зафиксировано.

- Службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры. Прибывшим из-за границы при появлении симптомов заболевания (сыпи) необходимо оперативно обращаться за медпомощью, - сообщает пресс-служба ведомства.