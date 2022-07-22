В Нижнем Тагиле осудили двух парней, ограбивших прохожего, представившись полицейскими

Рядом с парком Горького они заметили мужчину и решили его припугнуть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили двух парней, которые ограбили прохожего, представившись полицейскими. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, тогда товарищи 18 и 19 лет, будучи нетрезвыми, поехали кататься на мотоцикле.

Рядом с парком Горького они заметили мужчину и решили его припугнуть. Они представились сотрудниками полиции и заявили, что «выявляют наркоманов», поэтому необходимо предъявить документы.

- Молодой человек попросил их предъявить удостоверения, на что получил удар в челюсть и ответ: «Будешь много говорить¸ подбросим тебе наркотики». Повалив на землю молодого человека, парни силой удерживали его и требовали отдать деньги, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В итоге они отобрали у своей жертвы кошелек и зарядное устройство. Через некоторое время их задержали инспекторы ДПС. Парни доказывали, что просто хотели пошутить, и у них не было умысла грабить кого-то.

- Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на год старшему и 10 месяцев младшему. Наказание считать условным с испытательным сроком год, в течение которого они должны доказать свое исправление, - добавили в полиции.