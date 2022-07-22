Свердловский губернатор пригрозил мэру Краснотурьинска прокуратурой

Главе региона снова пришлось лично разбираться с вопросом жителей Краснотурьинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 22 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил город Краснотурьинск.

Год назад глава региона уже был здесь и пообщался с жителями пятиэтажки на Попова, 21. Горожане пожаловались Куйвашеву на протекающую из-за дождей крышу дома, потому что при возведении строения допущены серьезные нарушения.

Тогда губернатор распорядился разобраться с проблемой, а жильцов поселить в нормальные квартиры на время ремонта.

Сегодня Евгений Куйвашев снова встретился с жителями этого дома, которые пожаловались на то, что ремонт им сделали, а крыша снова течет. Из-за этого люди вынуждены жить на дачах и делать ремонты в квартирах за свой счет.

- Я уже лично сказал мэру, что так дело не пойдет. В ближайшие дни в город приедет глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов и будет лично контролировать решение проблемы. Не надо вынуждать меня обращаться в прокуратуру, - резюмировал Евгений Куйвашев.