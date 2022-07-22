В Екатеринбурге отца четырехлетней девочки, погибшей в пожаре, выписали из реанимации

Огнеборцы считают, что пожар начался на кухне. Фото: соцсети/читатель «КП»

В Екатеринбурге отца четырехлетней девочки, которая погибла в страшном пожаре на Широкой речке, перевели из реанимации в обычную палату. В ночь 20 июля он получил серьезные ожоги и отравился угарным газом.

- Теперь родные и близкие могут у него дежурить. Но восстановление медленное. Услышала в ночи фразу «Мама!». Я открываю глаза, а потолка не видно. Все было в черном дыму. Я начинаю будить мужа, но он не просыпается. Возможно, уже надышался, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама погибшей девочки.

Родители еще несколько раз заходили в пылающий дом, пытаясь спасти своих детей, им удалось вынести младшего сына, а вот старшая дочь дезориентировалась в дыму и не смогла выбраться.

- Похороны будут на следующей неделе, без мужа я ничего делать не буду. Он очень любил ее, - добавила женщина.