Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет подключился к расследованию гибели 55-летнего машиниста в Асбесте. Инцидент произошел поздним вечером 21 июля, на предприятии на внутренних железнодорожных путях произошло столкновение вагонов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели происшествия. Устанавливаются должностные лица, отвечающие за соблюдение техники безопасности на предприятии.

Ранее областная прокуратура организовала проверку по данному инциденту. Сотрудники надзорного ведомства оценят с правовой точки зрения соблюдение охраны труда на предприятии.